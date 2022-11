Ljubezen jedrskih paprik

Ja, ja, očitno je prišel tak čas, da se je treba počasi pripraviti na konec sveta. Zahod Združenih držav in sever Mehike je prizadela največja suša po letu 800 pr. n. št., Rusija se ne bo uklonila, vse pogosteje se govori o verjetnosti scenarija, da se uporabi jedrska tehnologija, zastrašujoče videosimulacije pa razkrivajo možne katastrofalne razplete: enkrat, ko bomo prestopili jedrski prag, bi ZDA in Rusija lahko odgovorile s taktičnim jedrskim orožjem. Rusija bi poslala 300 jedrskih konic na napredujoče sile Nata in na letala ter izstrelke kratkega dometa. Ta sila bi uničila tanke, utrdbe na položajih in vojake, in to v tolikšni meri, kakršne svet doslej še ni videl. Logistične sile in civilisti, ki ne bi bili takoj ubiti, bi bili izpostavljeni takšnim stopnjam sevanja, ki jih je nemogoče preživeti. Nato bi na to odgovoril tako, da bi poslal okoli 180 taktičnih jedrskih izstrelkov proti Rusiji s pomočjo letal v prav tako rušilnem maščevalnem napadu.