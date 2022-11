Prihodnje leto bomo za ogrevanje tako uporabljali 20 odstotkov biomase, 60 odstotkov plina, preostalih 20 odstotkov je premog. To pa pomeni, da bomo zmanjšali porabo premoga za 70 odstotkov. Kljub temu da v Ljubljani uporabljamo najčistejši premog, torej indonezijski, vemo, da onesnažuje okolje. Zato je pomembno, da popolnoma prenehamo z uporabo fosilnih goriv in povečamo delež domačih energentov in s tem tudi samooskrbo.

Naslednji korak je gradnja sežigalnice, seveda pod pogojem, da se država za to odloči in nam dodeli koncesijo. V tem primeru bo razmerje 30 odstotkov biomase, 30 odstotkov goriva iz odpadkov, 10 odstotkov sončne energije in 30 odstotkov plina. Te sestavine surovin za ogrevanje bodo bistveno boljše za zdravje ljudi in za okolje, obenem pa še cenejše za mesto in posledično za uporabnike. Tako bomo 70-odstotno samooskrbni. Sobotna priloga Dela