Medvode. Potem ko so občani Medvod na županskih volitvah pred štirimi leti izbirali med štirimi kandidati in z več kot 76 odstotki glasov potrdili dosežke prvega županskega mandata Nejca Smoleta, jih letos čaka še lažja naloga. Za županski stol v medvoški občini se tokrat zanima le Smole, ki je bil leta 2014 izvoljen kot najmlajši župan v Sloveniji. Prvi mandat je osvojil pri 28 letih, letos ga bodo 20. novembra volilci za novega starega prvega moža Medvod potrdili že v drugo.

»Zakaj ni bilo oddanih več kandidatur, ne vem, upam, da je del razloga v tem, da se trudim delovati čim bolj povezovalno in se zavedam, da na lokalni ravni politika ni pomembna, ampak so pomembni angažiranost in dobri projekti,« na vprašanje o tem, kako komentira dejstvo, da nima protikandidata, odgovori Nejc Smole. Želi si, da to ne bo še oklestilo že tako ne prav visoke volilne udeležbe. »Ne gre pozabiti, da je župan v sistemu lokalne samouprave zadolžen za izvajanje vizije, ki jo postavlja in potrjuje občinski svet. Tu pa je konkurence veliko več, zato je nujnost odhoda na volišča več kot utemeljena,« je jasen aktualni medvoški župan. Po svoj tretji županski mandat se vnovič podaja z nestrankarsko Listo Nejca Smoleta.

Podpora tudi v sestavi občinskega sveta

Tako kot pred štirimi leti Smoleta tudi tokrat podpirajo v številnih sestavah občinskega sveta. V NSi poudarjajo, da je občinski svet v minulem mandatu deloval kot ena ekipa, ki je ne oziraje na strankarsko pripadnost delala za skupno dobro občank in občanov, a ne zanikajo, da ostaja nerešenih precej stvari. »Zavedati se moramo, da občina Medvode ni samo center, ampak so tudi obrobne vasi, kjer moramo bolj prisluhniti domačinom. Več pozornosti je treba nameniti starejši populaciji in iskati rešitve v obliki dnevnih centrov, da bodo starejši lahko čim dlje ostali v domačem okolju. Prav tako nam ni uspelo sanirati najbolj problematičnih mostov v Goričanah pri papirnici in na Ladji, nerešeno ostaja tudi vprašanje neustreznega podhoda v Preski,« meni mag. Mirko Javeršek iz NSi Medvode. Obstoječega župana zaradi odličnega sodelovanja podpirajo tudi v stranki SDS. »Obojestransko smo se dogovarjali o projektih, ki so za razvoj občine pomembni, in s tem prišli do njihove uresničitve,« je zadovoljen občinski svetnik SDS Leon Merjasec.