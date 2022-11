»Služil bom tistim, ki so volili za nas, in tistim, ki niso. To je moja odgovornost,« je dejal 73-letni Netanjahu. Ta si je s skrajno desnimi zavezniki po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zagotovil vrnitev na čelo vlade, ki bo po napovedih najbolj desno usmerjena v zgodovini države.

Politični veteran, ki se na sodišču zagovarja zaradi obtožb o korupciji, ima zdaj najmanj 28 dni, da sestavi vlado. V taboru sta poleg njegove stranke Likud še skrajno desni Verski sionizem in ultranacionalistična Stranka judovske moči.

Predsednik Hercog je danes povedal, da se zaveda, da na okrožnem sodišču v Jeruzalemu poteka sodni postopek proti Netanjahuju. A je dodal, da ima Netanjahu od vseh kandidatov največ možnosti, da sestavi vlado, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Netanjahu je že vodil Izrael v letih med 1996 in 1999 in nato v rekordno dolgem mandatu med letoma 2009 in 2021.

Nova vlada se bo po pričakovanjih lotila obsežne reforme pravosodja, za katero se izraelska desnica že dolgo zavzema.

Opozicijski blok odhajajočega premierja Jairja Lapida si je na volitvah 1. novembra zagotovil 51 sedežev v parlamentu. To so bile pete splošne volitve v Izraelu v manj kot štirih letih.