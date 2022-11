Big Ben se bo danes ponovno začel oglašati vsako polno uro, preostali štirje manjši zvonovi pa vsakih 15 minut. Prvič bo zazvonil ob 12. uri po srednjeevropskem času, z izbiro termina pa v državi želijo spomniti na trenutek, ko so 11. novembra 1918 utihnili topovi v prvi svetovni vojni.

Vsako nedeljo po 11. novembru v Veliki Britaniji namreč obeležujejo spominsko nedeljo, ko počastijo prispevek britanskih vojakov v obeh svetovnih vojnah.

Obnovitvena dela so se pričela leta 2017 in so stala okoli 90 milijonov evrov. Med drugim so vključevala čiščenje in barvanje vseh gibljivih in nepremičnih delov petih zvonov, ki pa jih med obnovo niso odstranili.

Najzahtevnejše je bilo razstavljanje 11,5 tone težkega urnega mehanizma iz leta 1859. Tega so pripeljali v specializirano podjetje na severozahodu Anglije, kjer so očistili in popravili več kot tisoč njegovih sestavnih delov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Britanci so odmev Big Bena od začetka obnove slišali le ob redkih priložnostih. Začasni mehanizem je bil uporabljen le ob pomembnejših praznikih, ob izstopu Velike Britanije iz Evropske unije 1. januarja lani ter septembra ob pogrebu kraljice Elizabete II.