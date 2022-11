Poročilo Mastercard New Payments Index za leto 2022 navaja, da 29 odstotkov sodelujočih v globalni anketi poseduje kriptovaluto kot investicijo, dodatnih 65 odstotkov vprašanih pa si želi, da bi njihova trenutna zaupanja vredna finančna institucija ponudila storitve s področja kriptosredstev. V ta namen je nastal program Crypto Source, ki s pomočjo rešitve Mastercard Crypto SecureTM v ekosistem kriptosredstev vnaša dodatno varnost ter ob tem nudi podporo izdajateljem kartic pri zagotavljanju skladnosti s kompleksnimi regulatornimi pravili. Finančne institucije, ki so partner omenjenega podjetja, bodo v sodelovanju z reguliranimi in licenciranimi ponudniki skrbništva nad kriptosredstvi pridobile dostop do popolnega obsega storitev. »Bistvo poslovanja Mastercard je zaupanje. Danes najavljamo povezan pristop k storitvam, ki bodo naslednji milijardi uporabnikov pomagale varno in zanesljivo vstopiti v ekosistem kriptosredstev. Naša nedavna vlaganja na tem področju, med drugim prevzem podjetij CipherTrace in Ekata, nam zagotavljajo edinstveno zbirko možnosti, s katerimi bomo lahko strankam in potrošnikom ponudili tehnično najnaprednejše rešitve na trgu,« je dejal Ajay Bhalla, direktor kibernetike in inteligence pri podjetju Mastercard. »Naš cilj je preprost – raziskovati kriptosvet in tehnologije digitalnih sredstev, na katerih temelji, ter ponuditi potrošnikom izbiro pri plačevanju. Navdušeni smo, da gradimo na temelju dolgoročnega partnerstva s podjetjem Paxos in tako soustvarjamo inovacije, s katerimi bomo finančnim institucijam zagotovili varno in zanesljivo tehnologijo,« dodaja Jorn Lambert, izvršni direktor za digitalizacijo pri podjetju Mastercard. ea