Herson je edina regionalna prestolnica, ki jo je Rusom od začetka invazije na Ukrajino uspelo zavzeti, in njihov umik od tam velja za enega največjih ruskih neuspehov v vojni.

Uradni Kijev je v petek sporočil, da ukrajinske sile vstopajo v mesto, do večera pa so nato že prišle vse do desnega obrežja reke Dneper.

Tudi v sosednjem Mikolajivu je tamkajšnji guverner Vitalij Kim sporočil, da je že skoraj celotna regija - z izjemo polotoka Kinburn na jugu - ponovno v ukrajinskih rokah. "Zdaj je uradno: Celotna regija Mikolajiv (z izjemo Kinburna) je bila osvobojena," je zapisal na Telegramu.

Svoje novinarje na terenu v Hersonu imata med drugim britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP, ki poročata o velikem veselju. Med drugim v mestu že ponovno oddaja ukrajinska televizija.

Osvoboditev strateško pomembnega mesta praznujejo tudi drugod po državi, med drugim v Kijevu, kjer se ljudje že od petka zbirajo na Trgu neodvisnosti. Simbol ukrajinskega domoljubja in vojaških uspehov medtem vse bolj postaja lubenica, ki se je začela pojavljati na številnih fotografijah in posnetkih. Regija Herson, ki ima zelo topla poletja, je namreč znana po odličnih lubenicah.

Oblasti v Hersonu sicer opozarjajo, da je situacija tam po osmih mesecih ruske okupacije zelo slaba in da nujno potrebujejo pomoč - ki je sicer že začela prihajati v mesto, zaenkrat predvsem iz sosednje regije Mikolajiv. V mestu, kjer živi le še slaba četrtina od več kot 300.000 prebivalcev iz časa pred vojno, primanjkuje čiste vode, hrane, zdravil, prav tako ni oskrbe z elektriko.

Posnetki s terena medtem potrjujejo, da se je zrušil že tako poškodovani most Antonivski, ki predstavlja edini cestni prehod iz Hersona na vzhodni, levi breg Dnepra. Točen vzrok za njegovo zrušenje ni znan. Prav tako najnovejši satelitski posnetki razkrivajo velike poškodbe na jezu Nova Kahovka nedaleč od Hersona, za katere ni jasno, posledica česa točno so.

Ukrajina in Rusija ena drugo že tedne obtožujeta, da namerava jez razstreliti in tako sprožiti uničujoče poplave, ki bi opustošile ne le regijo Herson, ampak tudi polotok Krim in območje nuklearke Zaporožje, ki sta pod nadzorom Rusije.

Ukrajinska vojska sicer na jugu po lastnih navedbah napreduje previdno, saj naj bi ruske sile ob umiku za seboj pustile številne neeksplodirane mine in druge pasti, nekateri ruski vojaki pa naj bi preoblečeni v civiliste ostali v mestu. Poleg tega je Rusija po navedbah Moskve v petek že začela z levega brega Dnepra obstreljevati ozemlje na drugem bregu, ki ga je šele dobro zapustila.

Kljub vsemu je Bela hiša razvoj dogodkov v Hersonu danes označila kot "izredno zmago". "To je velik trenutek in je zasluga neverjetne vztrajnosti in spretnosti Ukrajincev, ki jih neomajno in enotno podpirajo ZDA in naši zavezniki," je sporočil ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jack Sullivan.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je petek označil kot "zgodovinski dan". Kot je dejal v svojem večernem video nagovoru, so prebivalci Hersona "čakali in niso nikoli obupali nad Ukrajino", zdaj pa že odstranjujejo "vse sledi", ki so ostale za okupatorji.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je v izjavi v Kambodži ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) sicer posvaril, da "se vojna nadaljuje", čeprav si seveda vsi želijo njenega konca. Opozoril je, da Rusija v Ukrajino še vedno pošilja nove vojake in orožje.

Neimenovan predstavnik proruskih oblasti v Hersonu je danes sporočil, da so upravno središče regije Herson po umiku iz istoimenskega mesta preselili v mesto Heničensk, ki leži na jugovzhodu regije ob Azovskem morju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.