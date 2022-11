»Pričakovati je, da se bo za ta pristop preverjanja odločalo vse več proizvajalcev hrane, saj bodo le tako v svetu potrošništva, kjer tradicionalne blagovne znake izgubljajo svojo moč, lahko zadržali in tudi povečali število svojih kupcev,« meni Gregor Bobovnik, partner in operativni direktor v agenciji bold.group, v kateri so sodelovali pri projektu, v katerem so blockchain tehnologijo uporabili pri oglaševalskem projektu, ki je bil tudi nagrajen. Po njegovih besedah bodo podjetja in blagovne znamke, ki bodo svoje sledilce ozaveščala, delila znanje, se povezovala z drugimi in bodo nasploh družbeno koristna, vsekakor prej in v večjih obsegih pridobila nove stranke. Ti pa ne bodo samo kupci, ampak tudi goreči privrženci, ki bodo storitve oz. produkte priporočali tudi drugim.

»Nas, ki želimo z oglaševalskimi projekti produkte ali storitve približati potrošnikom, zanima predvsem, kaj lahko »blockchain« in kripto prineseta malemu človeku v praksi, kaj je dodana vrednost za potrošnika,« pove Bobovnik. Poleg najbolj poznane prednosti, pošiljanja denarja ali podatkov v nekaj sekundah na pregleden način in z izjemno majhnimi stroški, Gregor Bobovnik izpostavlja še rešitve, ki so vezane na prehrambno industrijo: »Potrošniki vse večji pomen dajemo kakovosti hrane, ki konča na naših mizah. Vsi ponudniki zagotavljajo, da je hrana kakovostna in preverjenega izvora, potrošniki pa moramo verjeti na besedo. Vendar obstaja rešitev, ki s pomočjo tehnologije blockchain zagotavlja sledljivost, varnost in zaupanje, da je določen izdelek oz. sestavina res iz določene regije in pridelan na denimo sonaraven način.«

Od plantaže v Ruandi do skodelice kave na naši mizi

Svetovni trend potrošništva se obrača v smer družbene odgovornosti, zato potrošniki zmeraj bolj preverjamo ne le sestavine na embalaži izdelkov, temveč tudi državo izvora in način pridelave. V agenciji bold.group so sodelovali pri projektu Atlantic Grupe in njihove blagovne znamke Barcaffe, ki je v lanskem letu na tržišče lansirala Single Origin kavo Rwanda. Rezultat projekta je prva kava v regiji, kjer je s pomočjo tehnologije blockchain in aplikacije Farmer Connect® zagotovljena sledljivost surovin od plantaže v Ruandi do skodelice kave na naši mizi. Projekt je kot pionirski prepoznala tudi strokovna javnost, saj je na tekmovanju za digitalne projekte WEBSI 2022 zasedel 1. mesto v kategoriji »Kripto« in 3. mesto v kategoriji »Uporaba novih tehnologij«. Kupci lahko skenirajo QR kodo na embalaži kave in tako izvejo, od kod kava izvira, kdo jo je pridelal (zgodbe ruandskih kmetov) ter kako lahko podprejo ljudi, ki so poskrbeli, da lahko dan začnemo s skodelico kave.