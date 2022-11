Drugi dan tekmovanja v Beli dvorani je Ljubljančanka Kaja Juvan dobila obračun prvorangiranih igralk obeh reprezentanc proti 25. tenisačici na računalniški razpredelnici Qinwen Zheng z 2:6, 7:6 in 6:3, tretjo točko in skupno zmago pa je Sloveniji prinesla Nina Potočnik s Ptuja, ki je s 6:3 in 6:2 premagala 50. igralko na svetu Xiyu Wang.

Slovenija je z zmago napredovala v finale kvalifikacij za zaključni turnir svetovne skupine pokala Billie Jean King (BJK) novembra 2023. Na tem turnirju, ki trenutno poteka v Glasgowu, nastopa dvanajst najboljših reprezentanc na svetu, aprila prihodnje leto pa se bo šestnajst ekip, med njimi tudi Slovenija, potegovalo za osem prostih mest na zaključnem turnirju.

Dvoboj v Velenju se je končal z izidom 3:1, saj obračuna dvojic niso odigrali.