Kamenko Kesar, ki je največji uspeh dosegel s knjigo Žena ima vedno prav, ki je še vedno njegova najbolje prodajana in največkrat komentirana knjiga, pravi, da je njegovo četrto knjižno delo Tudi prav knjiga o različnostih, polnih čara in smeha, iz katerih se zmeraj dajo splesti dobre in zabavne zgodbice. »Zakonski oziroma partnerski odnosi so večna tema. Vsi, ki smo v partnerskem odnosu, se z njimi zlahka poistovetimo, zato se moje zgodbe zdijo bralcem tako zabavne. V njih vidijo sebe in svoja ravnanja. Gotovo k salvam smeha pripomore dejstvo, da se znam pošteno pošaliti sam iz sebe,« meni Kesar.

Da bo tudi Kamenkova zadnja knjiga Tudi prav uspešnica, meni slovenski pisatelj in dramatik Tone Partljič in dodaja, da v liriki poznamo ljubezenske pesnike, odkar ljudje pišejo. Veliko jih je, malo pa je takih, kot je moški zrelih let Kamenko Kesar, ki je »zakonski pisatelj«: »Ne gre za pravosodje, ampak za obliko partnerstva. V slovenski poeziji je bil temu najbližje Ciril Zlobec. Naj poudarim, da gre za tradicionalno zakonsko partnerstvo moškega (Kamenko) in ženske (Alenka), kar je danes treba dodati. V svojih humoreskah se dela norca iz sebe kot zakonskega moža, in kar je že redka hrabrost, iz svoje ljube druge žene Alenke. Hodi po tankem ledu problematike, ljudje ga radi berejo, toda kar je treba povedati, je literarno talentiran, duhovit, kljub zakonskim erotičnim detajlom nikoli vulgaren in sproščujoče humoren.«

Bralce je težko nasmejati

»Ni veliko pisateljev, ki bi me znali nasmejati. To je pri pisanju najtežje,« je po prebrani knjigi Tudi prav zapisal dr. Noah Charney: »In Kamenko Kesar je eden redkih, ki mu to uspeva. Njegove zgodbe iz družinskega življenja so tople, prikupne, pronicljive in zelo smešne. Njegova dela bi morali brati vsi poročeni ljudje, zlasti njegovo najnovejšo knjigo,« je še dejal dr. Noah Charney, avtor uspešnic Slovenologija in Skrivna zgodovina Slovenije, ki je v angleščino prevedel tudi Kamenkovo uspešnico Žena ima vedno prav. Wife is always right je tako na voljo v vseh največjih svetovnih knjigarnah.

»Da je Kamenko Kesar moder človek, vemo, saj njegova predzadnja (oziroma zdaj že predpredzadnja) knjiga nosi naslov Žena ima vedno prav. Da je duhovit, dokazuje z vsakim svojim pisanjem. Pa ni samo duhovit, nabrit, iskriv in igriv, je tudi pronicljiv, luciden in do črev iskren. Dobesedno,« je o knjigi napisala TV-voditeljica in velika ljubiteljica knjig Bernarda Žarn. »Zdi se, da z bralci deli vse – od intime WC-ja do vroče romantične intime z ženo Alenko – skratka vse tisto, čemur pravimo življenje. Seveda tudi vse tisto, kar gre »narobe«. A je z Alenko in drugimi člani široke družine – »tako zelo prav«. In še opozorilo: če boste knjigo brali pred očmi drugih, vas lahko imajo za malo blesave, saj se boste vmes zagotovo glasno krohotali,« je po branju Kamenkove zadnje knjige na srce položila ena naših najboljših voditeljic.

