Od doslej najpogosteje uporabljenega režima zdravljenja, ki za doseganje učinka zahteva neprekinjeno jemanje zdravila, je pri IRT potrebno le kratko obdobje odmerjanja zdravila, ki pa dolgotrajno učinkuje na imunski sistem in omogoči remisijo bolezni, ki traja tudi po obdobju prejemanja zdravila, nam je pojasnila nevrologinja asist. dr. Lina Savšek, dr. med. IRT deluje na določene celice, vpletene v neustrezen odziv imunskega sistema (limfociti B in T), ter prehodno zmanjša njihovo število, nima pa vpliva na zarodne (matične) krvotvorne celice. Število limfocitov se tako skozi čas postopoma obnovi in s tem spet omogoči normalno delovanje imunskega sistema (zaščito pred okužbami, malignimi obolenji in odziv na cepljenje), kar strokovnjaki imenujejo imunorekonstitucija, kar pomeni, da se pridobljeni imunski sistem ponovno vzpostavi, rekonstituira. Učinek zdravljenja vztraja še dolgo časa po zadnjem odmerku zdravila. Trajanje učinka zdravljenja po zadnjem odmerku je glavna razlika med obema načinoma zdravljenja.

»Učinkovin, ki delujejo po principu IRT v zdravljenju multiple skleroze, je več, med seboj pa se razlikujejo po možnih stranskih učinkih in načinu odmerjanja. Pri tovrstnem načinu zdravljenja je največ zapletov, predvsem v smislu neželenih okužb, moč pričakovati v obdobju ob in neposredno po samem odmerjanju zdravila, zato je potrebno bolnike na zdravljenje dobro pripraviti, s čimer tveganje za zaplete pomembno zmanjšamo«, je povedala asist. dr. Lina Savšek, dr. med.

Raziskava med petnajstimi bolniki iz dveh slovenskih društev za multiplo sklerozo, ki so jo opravili pri Bonnier Healthcare Slovenija, je pokazala, da je bolnikom z MS pri izbiri zdravljenja najbolj pomembna učinkovitost. Na drugem mestu je način aplikacije zdravila (raje tablete kot injekcije), na tretjem pa število zahtevanih kontrol pri zdravniku. Bolniki sicer na načelni ravni dajejo prednost zdravilom z enostavnejšim režimom jemanja.

In prav zdravljenje z imunorekonstitucijsko terapijo nudi bolnikom to kar si najbolj želijo: učinkovitost, enostaven način uporabe, manj zdravniških obravnav.

»Zdravljenje z IRT omogoča bolnikom več svobode v vsakodnevnem življenju in usklajevanju obveznosti, saj ni potrebno neprekinjeno jemanje zdravila, visoka učinkovitost tovrstnih oblik zdravljenja pa omogoča dolgotrajno odsotnost bolezenskih znakov in s tem zmanjša potrebo po zdravstvenih obravnavah,« je poudarila sogovornica.

Preprečevanje okužb s cepljenjem

V času jesenskih in zimskih mesecev, ko je moč pričakovati porast prehladnih oz. virusnih obolenj, strokovnjaki vsem bolnikom z multiplo sklerozo priporočajo tako cepljenje proti sezonski gripi kot proti novemu koronavirusu. »Cepljenje je pri bolnikih z multiplo sklerozo v splošnem varno in ne poslabša poteka osnovne bolezni. Izjema je cepljenje z živimi ali živimi oslabljenimi cepivi v času zdravljenja z določenimi oblikami imunomodulatornih zdravil, vendar cepivi proti sezonski gripi in novemu koronavirusu ne spadata med tovrstne oblike cepiv«, poudarja Savškova.

Seveda je za preprečevanje okužb v tem času izjemnega pomena tudi ustrezna higiena rok in kašlja, smiselna je tudi uporaba zaščitnih mask v zaprtih prostorih, dodatno pa za krepitev imunskega sistema priporočamo čim več gibanja v naravi in dodatek vitamina D v prehrani.