Stranka Gibanje je četrtem kongresu stranke v Mariboru združila socialno liberalne politične stranke in posameznike pod eno streho. Prvi del kongresa je potekal za zaprtimi vrati, na katerem so dopolnili statut stranke Gibanje Svoboda, s spremembami pa so predvsem formalizirali razširitev sveta stranke z nekdanjimi člani LMŠ in SAB. Tako so v najvišji organ stranke imenovali nekdanje LMŠ-jevce Roberta Pavšiča, Aljaža Kovačiča in Jerco Korče ter nekdanje SAB-ovce Mašo Kociper, Andreja Rajha in Tatjano Voj. Z združitvijo socialno liberalnih strank je Gibanje Svoboda prisotna tudi v Evropskem parlamentu, saj sta postala člana stranke tudi evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj.

Združitev za konec mračnjaškega obdobja

Predsednik stranke Robert Golob je združitev pospremil s komentarjem, da so člane obeh strank povabili v Gibanje Svobode, ker so padli oziroma so bili ranjeni v istem boju in večina se je odzvala. Danes ima Gibanje Svoboda okoli 3000 članov, ob ustanovitvi jih je bilo 1000. Alenka Bratušek je po formalni združitvi dejala, da s tem simboličnim dejanjem dobiva levosredinska politika zgodovinsko priložnost ponoviti, kar se je v preteklosti že zgodilo - sprejeti pomembne odločitve za Slovenijo. Bratušek je priznala, da je bilo na začetku povezovalnega procesa (začel se je kmalu po volitvah, formalno pa zaključil konec junija z ukinitvenima kongresoma LMŠ in SAB) na »naše in vaše,« a so po njenem te delitve pred lokalnimi volitvami povsem izzvenele. Nekdanji predsednik LMŠ in danes minister za obrambo Marjan Šarec pa je dejal, da je bilo že pred volitvami 24. aprila jasno, da lahko sodelujejo tudi v prihodnje, ker so že pred tem sodelovali pri odpravljanju »mračnajškega obdobja« bivše vlade. »Ko nas je Golob povabil k sodelovanju, je bil odgovor na dlani. Vsi skupaj imamo izjemen politični kapital in človeški potencial za spremembe,« je dejal Šarec.

Stavijo na Maribor

Robert Golob je v govoru pred okoli 800 člani stranke dejal, da se niso zaman zbrali v Mariboru, ker da mesta ne podpira le Gibanje Svoboda, ampak celotna vlada, ta pa – za razliko od njenih predhodnic – da ne namerava razočarati drugega največjega mesta v državi. Predsednik GS je v govoru poudaril, da jim je uspelo v pol leta narediti veliko na področju krotenja inflacije, kar da jim zavidajo v marsikateri evropski državi. Temu sledijo ukrepi, ko namenjajo razdeliti različne dodatke, dvigniti minimalno plačo in dvigniti pokojnine, česar bo deležno kar 70 odstotkov prebivalcev Slovenije. »Ne borimo se le tako, da omejujemo cene, ampak tudi dvigujemo ljudem prihodke. Pomirili smo ljudi in izgnali negotovost. Optimizem je pomemben, ker širi sporočilo, da je Slovenija na pravi poti in da se nam obetajo boljši časi,« je dejal Golob.

2023 bo leto reform

Pomemben del vsake politične skupine so vrednote, je dodal predsednik GS. Te so spoštljivost, ponos in optimizem, ker lahko s tem strejo vse probleme. Golob je napovedal, da bo leto 2023, leto reform. »Začeli bomo z vsemi reformami, ki stojijo že 30 let. To so zdravstvena, šolska, pokojninska, energetska reforma, naš cilj pa je popolnoma spremeniti slovensko družbo. Po dveh mandatih naše vlade bo slovenska družba popolnoma drugačna, zato bo leto 2023 ključno,« je dejal Golob.

Predsednik GS je napovedal tudi intenziven dialog z gospodarstvom, zato naj ne bomo presenečeni, ko bo v prihodnjih mesecih vse več informacij o naložbah v digitalne in zelene panoge. »Leto 2023 ne bo le leto začetka reform, bo tudi leto začetka investicijskega cikla v delovna mesta z dodano vrednostjo,« je dejal Golob.

Trikrat za na referendumu, da Janša pojde v penzijo

Robert Golob je imel pred referendumi tudi politično sporočilo. Poleg tega, da je vse volilce pozval k udeležbi na predsedniških in lokalnih volitvah, še posebej je pozval, naj se množično udeležijo trojnega referenduma. »Vsi moramo voliti v nedeljo 27. novembra. To bo simbolično pomemben dan, ker bomo z referendumi zaključili super volilno leto, ko lahko Janezu Janši in SDS jasno povemo, da ga imamo dovolj in da naj se odpravi v penzijo,« je dejal Golob.

Podpredsednica stranke Urška Klakočar Zupančič je dodala, da je trojni referendum ovira, na katero niso računali, a je ovira, ki jo nameravajo preplezati in preskočiti. »Stranka Gibanje Svoboda ni nastala le zato, ker Slovenija ni bila na pravi poti, ampak ker se je zdelo neverjetno, da se je treba danes boriti tudi proti ideologijam, ki bi morale biti že zdavnaj pokopane. Želim si, da ne bomo nikoli več dopustili, da se kršijo temeljne človekove pravice in pravna država,« je dejala Urška Klakočar Zupančič.