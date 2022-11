Biden je v svojem govoru potrdil okrepljeno partnerstvo med ZDA ter Aseanom in napovedal za 850 milijonov dolarjev naložb v nove pobude za »krepitev Aseana in povečanje povezljivosti v jugovzhodni Aziji«. »Asean je v središču indijsko-pacifiške strategije moje vlade. Še naprej krepimo svojo zavezanost,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zatrdil ameriški predsednik.

Kot je nadaljeval, bosta Asean in ZDA sodelovala pri reševanju »največjih vprašanj našega časa«, vključno s podnebnimi spremembami in grožnjami pravni državi, ter tako gradila "indijsko-pacifiški prostor, ki bo svoboden in odprt, stabilen in uspešen, odporen in varen".

Nadgradnjo odnosov med Washingtonom in Aseanom sta sicer obe strani napovedali že pred šestimi meseci na izrednem vrhu Asean-ZDA v ameriški prestolnici. ZDA si namreč prizadevajo okrepiti svoj vpliv v tej azijski regiji in s tem omejiti vlogo Kitajske v njej.

Japonski premier Kishida je medtem na vrhu danes ostro kritiziral več nedavnih raketnih poskusov Severne Koreje. Dejal je, da takšnih provokacij ne bi smeli dopuščati ter da gre za jasen in resen izziv za mednarodno skupnost, navaja dpa.

Kishida je kritiziral tudi rusko invazijo na Ukrajino in grožnje z uporabo jedrskega orožja. Enostranske spremembe statusa quo ne bi sprejeli ne v Aziji ne drugod po svetu, je ocenil, vendar pa pri tem ni neposredno omenjal kitajske grožnje Tajvanu.

Pozval je k usklajenemu mednarodnemu odzivu tako na provokacije Pjongjanga kot na rusko agresijo in poudaril pomen celovitega izvajanja sankcij ZN proti Severni Koreji. Resolucije ZN tej državi namreč prepovedujejo testiranje balističnih raket vseh dosegov, ki lahko glede na zasnovo nosijo jedrske bojne konice.

Na vrhu je danes nastopil tudi ukrajinski zunanji minister Kuleba. V kontekstu vojne v domovini se je voditeljem držav jugovzhodne Azije zahvalil za sporočilo politične podpore in opozoril, da se Rusija s svetom igra »igre lakote«. Pri tem je imel v mislih sporazum o izvozu žita čez Črno morje, katerega veljavnost poteče 19. novembra in za katerega se Moskva še ni odločila, ali ga namerava obnoviti.

»Pozivam članice združenja Asean, naj uporabijo vse možne metode, da bi Rusiji preprečile, da se s svetom igra igre lakote,« je dejal Kuleba in dodal, da ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki se prav tako udeležuje vrha, ni zaprosil za srečanje z njim. »Prav nič ne kaže na to, da bi si Rusija iskreno prizadevala za pogajanja,« je ocenil.

Vendar pa je Kuleba na srečanju izrazil zadovoljstvo nad podpisom sicer simbolične pogodbe o prijateljstvu in sodelovanju med Ukrajino in državami skupine Asean. »Raziskali in izkoristili bomo vse priložnosti za vzpostavitev globljih odnosov z državami Asean,« je napovedal.

Vrh Aseana v Kambodži je sicer v petek kot gostitelj odprl kamboški premier Hun Sen. V uvodnem nagovoru je pozval k enotnosti tako znotraj regije kot globalno. Članice Aseana so tudi potrdile načelno strinjanje, da bodo medse kot 11. članico sprejele Vzhodni Timor. Poleg tega sta bila v petek v ospredju vrha kriza v Mjanmaru in Ukrajini.