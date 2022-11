»Prizadevali smo si oblikovati posodobljene smernice za nego in lepoto,« je sporočil British Airways. Njihov tiskovni predstavnik je pojasnil, da se ukrep nanaša zlasti na pričeske, nakit in ličila, ne bo pa privedel do fizične spremembe uniform posadke. S tem letalski prevoznik kaže »zavezanost vključujočemu delovnemu okolju«, je še dodal.

Do odločitve sicer prihaja po tem, ko je konkurenčni letalski prevoznik Virgin Atlantic ravno tako zrahljal svoje omejitve glede pravil oblačenja posadke.

Virgin Atlantic je namreč septembra sporočil, da lahko njihova posadka v okviru nove politike spolne identitete izbira med uniformo s hlačami ali krilom. Prav tako je letalski prevoznik uvedel značke z zaimki za posadko in potnike, posadki pa dovoli nošenje ličil in vidne tetovaže.