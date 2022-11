Udeleženci t. i. pohoda neodvisnosti, ki se ga je udeležil tudi poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro, so se zbrali v središču mesta, mahali z belimi in rdečimi zastavami, prižigali bakle in nosili transparente, na katerih so med drugim obsojali politiko, prijazno do skupnosti LGBTQ.

Praznični shod, ki je potekal pod geslom »Močan narod - velika Poljska«, je sicer že dolgo časa namenjen izražanju poljskega ponosa, vendar pa je njegovo letošnjo izvedbo zaznamovalo tudi izražanje solidarnosti z Ukrajinci zaradi ruske agresije.

Kljub temu je na primer majhna ultranacionalistična stranka Konfederacija poljske krone pozivala sodržavljane, naj »ustavijo ukrajinizacijo Poljske«.

Zborovanje je močno varovala policija, saj je v preteklosti na njem večkrat prišlo do izgredov. Vendar pa do teh tokrat ni prišlo. Liberalni župan Varšave Rafal Trzaskowski je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP govoril o »izjemno mirnem pohodu«.

Pred tem je potekala tudi uradna vojaška parada ob prazniku. Udeležil se je je predsednik države Andrzej Duda, ki je položil venec pred grobnico neznanega vojaka na Pilsudskem trgu.

Medtem je vzporedno kot odziv na shod potekala ulična zabava v organizaciji poljskih levičarskih skupin. Njeni udeleženci so nosili transparente z gesli, kot je »Nacionalizem ni patriotizem«, in mavrične zastave.

Dan neodvisnosti 11. novembra na Poljskem praznujejo kot državni praznik. Na ta dan leta 1918 je Jozef Pilsudski v Varšavi prevzel vrhovno poveljstvo nad poljskimi enotami in razglasil neodvisnost.