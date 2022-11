»Predsednik Trump bo v torek napovedal, da kandidira za predsednika, pa je bil v petek zvečer v pogovoru z nekdanjim Trumpovim svetovalcem Steveom Bannonom na njegovem priljubljenem podkastu War Room nedvoumen Miller. »To bo zelo profesionalna, zelo skopa napoved,« je še dodal..

To bo sicer že tretji poskus Trumpa, da zasede Belo hišo. Zadnji se je leta 2020 končal s porazom proti demokratu Joeju Bidnu, ki pa ga Trump ni želel priznati in je namesto tega širil laži o volilnih prevarah, kar je vodilo celo v napad njegovih privržencev na zvezni kongres januarja lani.

Napoved vnovične kandidature sicer prihaja v senci za republikance nerazveseljivega razpleta torkovih vmesnih volitev sredi predsedniškega mandata. Pričakovani veliki »rdeči val«, ki naj bi jih ponesel do prepričljive večine v zveznem kongresu, se namreč ni uresničil. Bitka za večino v obeh domovih kongresa sicer še ni odločena, saj glasove ponekod še štejejo, je pa veliko tesnejša, kot so pričakovali.

Še posebej slabo so se na volitvah odrezali nekateri kandidati, ki jih je podpiral Trump, posebej močno je odmeval poraz televizijskega zdravnika Mehmeta Oza na senatnih volitvah v Pensilvaniji. Po drugi strani so volitve še okrepile republikanskega guvernerja Floride Rona DeSantisa, ki se po torkovi prepričljivi zmagi kaže kot vse verjetnejša predsedniška alternativa Trumpu.

Proti Trumpu so se obrnili celo številni konservativni ameriški mediji na čelu z medijskim imperijem Avstralca Ruperta Murdocha, del katerega sta televizija Fox News in časnik Wall Street Journal. Vrstijo se ocene, da naj bi Trump osebno in skrajni kandidati, ki jih je izbiral, vzpodbudili na volišča demokratske volivce in tako preprečili napovedani »rdeči val«.

Obenem so Trumpu, vsaj zaenkrat, odsvetovali napoved vnovične predsedniške kandidature, saj naj bi z njo škodil republikanskim kandidatom, ki jih čaka še drugi krog vmesnih volitev. A nekdanji predsednik je te pozive očitno preslišal.