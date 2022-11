Odbor predstavniškega doma ameriškega kongresa je Trumpu oktobra izdal poziv na zaslišanje, ki naj bi potekalo v ponedeljek, in Trump se je sprva celo hvalil, da bo prišel.

Njegov odvetnik David Warrington je zdaj sporočil, da kongres »predsednika« ne more prisiliti v zaslišanje zaradi načela delitve oblasti in presedana. A Trump ni več predsednik, ampak le bivši predsednik ZDA.

Trumpovi odvetniki kljub temu trdijo, da ta uživa "absolutno imuniteto" in t. i. izvršni privilegij, zaradi česar je poziv na zaslišanje »neveljaven, nezakonit in ga ni mogoče uveljaviti«.

Warrington je še dodal, da "predsednik" ni imel druge izbire, kot da se obrne na sodno vejo oblasti za rešitev spora med zakonodajno in izvršno vejo oblasti, potem ko se je kongresni odbor odločil za politično pot.

Kongres nekdanje predsednike sicer praviloma pusti pri miru s preiskavami, vendar pa - kot je ugotovila preiskava odbora - doslej še noben predsednik ni poslal svojih ljudi nad kongres, kot je to storil Trump.

Trumpovi privrženci so januarja lani hoteli preprečiti formalno potrditev njegovega poraza na predsedniških volitvah 2020 in so pri tem razdejali kongresno palačo. Odbor je ugotovil, da je Trump osebno režiral in vodil prizadevanja za spremembo izida predsedniških volitev.

Trumpu je odbor sicer izdal tudi poziv za predajo dokumentov o njegovi komunikaciji glede napada s člani kongresa in ekstremističnimi skupinami, a tudi nanje še čaka - in jih, če bo republikancem po torkovih vmesnih volitvah uspelo prevzeti večino v kongresu, verjetno ne bo nikoli dobil, ampak ga bodo prej razpustili.

Čeprav je Trump sprva namigoval, da bo prišel na zaslišanje, tega nihče ni zares verjel in tudi sedanja vlada predsednika Joeja Bidna temu ni naklonjena, saj bi postavilo zaslišanje bivšega predsednika pomemben presedan za njegove naslednike.