Slovenska prva nogometna liga ta vikend prestopa v fazo hladnega blata. Za igralce, a tudi na stadionih prisotno gledalstvo verjetno najbolj zoprn del sezone. Vseh pet tekem se bo tokrat odigralo ta vikend, začenši s prvo tekmo med Bravom in Radomljami, sedmo- in osmouvrščenimi. Šiškarji so bolj stabilni, obvladajo svoje igrišče, ki je manjše in na akterje psihološko vpliva, da so še bolj previdni, a Radomlje bi morale biti končno deležne tudi nekaj sreče. Oba gol za kvoto 1,73.

Na drugi sobotni tekmi Domžale gostijo Olimpijo, ki lahko pričakuje trdo obrambo gostiteljev, ki so obenem nevarni iz protinapadov. Tudi tokrat je kljub manj prijetnim razmeram za igro pričakovati gole na obeh straneh, obenem se pa zdi to tekma, ki bi se lahko končala z remijem, kar v kombinaciji obeta pomnožek investicije s 4,10.

Na prvi nedeljski tekmi Tabor doma pričakuje Maribor. Tabor je v težavah. So zadnji, povrhu so pa na gostovanju pri Bravu po vodstvu izgubili tekmo, na kateri so si zaslužili več. Na drugi strani so Mariborčani po sili razmer na dobljeni tekmi proti Muri našli format igre in so favoriti, kvota na njihovo zmago je povsem zadovoljivih 1,75, tako da ne gre okolišiti. Stava na zmago Maribora.

Derbi kroga se bo igral v Celju, kjer drugouvrščeni domačini pričakujejo tretjeuvrščeni Koper. Celjani dajejo malenkost bolj vzpodbuden vtis od Kopra, obenem gre pa za ekipi, ki druga drugo pregovorno zmoreta presenetiti v vlogi gostujočega, pri čemer je Koper pričakovati v poudarjeno zaprti inačici, kar prej navaja na manjše kot na večje število golov, obenem pa ne bi presenetil remi za kvoto 3,30.

Na zadnji tekmi Mura gosti zadnjeuvrščeno Gorico, kvota na zmago domačinov je 1,60 in glede stave ne gre ovinkariti. A lahko bi zadela tudi Gorica, kar pa v kombinaciji z zmago domačinov obeta pomnožek s 3,25. x