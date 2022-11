Po skoraj dveh mesecih se je včeraj na teniška igrišča vrnila najboljša slovenska igralka Kaja Juvan. Od Portoroža, kjer je nazadnje igrala 15. septembra, do Velenja, kjer je včeraj tekmovala za Slovenijo v polfinalu kvalifikacij za svetovno skupino v Pokalu Billie Jean King proti Kitajski, se je zaradi osebnih težav umaknila od tekmovanj ter se posvetila treningu. Ljubljančanka (88. na svetu) se je predstavila v lepi luči. Prepričljivo je ugnala 21-letno vrstnico Xinyu Wang (97.) ter poskrbela, da je dvoboj med Slovenijo in Kitajsko po prvem dnevu izenačen na 1:1. Izpostavimo občinstvo v Beli dvorani, ki je z odličnim vzdušjem na polni tribuni potrdilo, da je Velenje športno mesto. Med dvobojema so gledalci zaploskali tudi Katarini Srebotnik, ki se je od športne poti poslovila še v mestu, kjer je odraščala in se uveljavila v teniškem svetu.

Dvoboj prekinjen za pol ure

Kaja Juvan je navdušila v odločilnih trenutkih, ko je reševala priložnosti tekmice za odvzem servisa. Nasploh je v obeh nizih dobivala odločilne točke in se veselila nove zmage v slovenskem dresu s 6:3, 6:1. Kitajka je prikazala agresiven tenis, delala pa je tudi veliko neizsiljenih napak. Dvoboj je pokazal, da se na peščeni podlagi precej bolje znajde najboljša Slovenka, ki je bila včeraj lačna tekme in zelo motivirana. Dvoboj je bil na začetku drugega niza zaradi izpada elektrike prekinjen za pol ure, kar je bolj ustrezalo Slovenki, ki je ekspresno dobila drugi niz.

»Po vseh treningih in kondicijski vadbi sem nestrpno pričakovala prvi dvoboj po daljšem premoru. Na treningih sem igrala odlično, občutek pa sem prenesla na tekmo. Zelo sem zadovoljna z igro, predvsem pa s kvaliteto servisa,« je bila nasmejana Kaja Juvan. »Rezultat po prvem dnevu je aktiven. Komaj čakam na današnje dvoboje. Ne vem, v kakšni postavi bodo igrale Kitajke, zase pa vem, da sem pripravljena in motivirana,« obljublja najboljša slovenska igralka.

Po prvem dnevu je bil zadovoljen tudi slovenski selektor Andrej Kraševec: »Rezultat je takšen, kot smo ga pričakovali. Še naprej trdim, da imamo 51 odstotkov možnosti za napredovanje. Med posameznicami bosta tudi danes igrali Kaja in Nina. Veseli me, da bosta danes najprej dvoboja posameznic in šele kasneje morebitne dvojice, kar nam ustreza. Kateri igralki bosta igrali med dvojicami, se bom odločil tik pred zdajci.«

Dober odpor Nine Potočnik

Nina Potočnik je v uvodnem dvoboju upravičila povabilo v reprezentanco, potem ko je nastop zaradi osebnih interesov odpovedala nastop Tamara Zidanšek. Ptujčanka je pokazala, zakaj je z 270. mestom na svetovni lestvici ta teden dosegla svojo najboljšo uvrstitev. Slovenka je odlično servirala, se v prvem nizu soočila le z eno priložnostjo tekmice za odvzem servisa, tudi sama pa je imela v osmi igri eno priložnost za break, a je ni izkoristila. Zmagovalko je odločila podaljšana igra, v kateri je Qinwen Zheng (25. na svetu) tvegala več in bila nagrajena. Niz je trajal skoraj 70 minut.

Tudi v drugi niz je 25-letna Slovenka vstopila hrabro, si v prvih dveh igrah na servis tekmice priborila prednost s 30:0. V ključnih trenutkih se je večkrat reševala s skrajšanimi žogicami in kazala svoj izjemen občutek. Po 107 minutah dvoboja je 20-letna Qinwen Zheng vendarle strla odpor tekmice in ji v šesti igri odvzela začetni udarec za vodstvo s 4:2. Kitajka je v nadaljevanju z dvema prepričljivima igrama na svoj servis dvoboj zaključila z zmago s 6:3 ter upravičila vlogo favoritinje. V natanko dveh urah dvoboja ni izgubila niti enega začetnega udarca.

»Pred dvobojem sem bila pozitivno nervozna. Velikih pričakovanj nisem imela. Moj cilj je bil, da pokažem svojo najboljšo igro, kar mi je v veliki meri tudi uspelo. Sicer sem si želela še bolj menjavati ritem s kratkimi žogicami, a so žogice odskakovale zelo visoko. Veliko mi je pomagala publika, saj je bilo vzdušje zelo dobro. Žal mi je, ker Sloveniji nisem prinesla točke,« je po dvoboju strnila vtis Nina Potočnik. Dodala je, da proti tako uveljavljeni igralki v članski kategoriji še ni igrala nikoli, da pa je tekmica ni posebno navdušila. Večkrat je z najboljšimi igrala v mladinski kategoriji, ko sta se med najboljše na svetu prebijali vrstnici Belinda Benčič in Jelena Ostapenko.

Polfinale kvalifikacij za svetovno skupino Pokala Billie Jean King, po prvem dnevu: Slovenija – Kitajska 1:1; Nina Potočnik – Qinwen Zheng 6:7 (4), 3:6, Kaja Juvan – Xinyu Wang 6:3, 6:1, danes, ob 12. uri: Kaja Juvan – Qinwen Zheng, sledi: Nina Potočnik – Xinyu Wang, sledi: igra dvojic.