Če je slovenska košarkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu močno razočarala, lahko po tekmi tretjega kroga drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo zapišemo, da je prijetno presenetila. Močno oslabljena izbrana vrsta selektorja Aleksandra Sekulića je namreč v Tel Avivu na izredno pomembni tekmi proti Izraelu prikazala dobro predstavo in suvereno prišla do pomembne zmage, s katero se je močno približala nastopu na košarkarskem mundialu. Nastop v Aziji bi lahko potrdila že v ponedeljek z zmago proti Nemčiji, ki bo nasprotnik ob 18. uri v Kopru.

Mladi Klavžar z zrelo predstavo

V slovenskem taboru so pred gostovanjem v Tel Avivu poudarjali, da bo ob pomanjkanju časa za uigravanje napadalnih akcij poudarek na obrambi in agresivnosti. Besede so potrdili že na samem uvodu, saj sta se ob prvem napadu Izraela za žogo vrgla dva slovenska košarkarja. S tem je bil postavljen tudi zgled, igralci selektorja Aleksandra Sekulića pa so se vseh 40 minut resnično srčno borili. Ob močno spremenjenem moštvu so razumljivo delali tudi napake, v prvem polčasu so izgubili deset žog, še bolj pa je grešil nasprotnik, ki jih je izgubil kar 17. To bi gostje morali bolje unovčiti, a so si po prvih 20 minutah priigrali »le« štiri točke naskoka. Kazalo je že bolje, saj so na krilih Mihe Lapornika in Žige Samarja, ki je odlično vodil soigralce, sredi druge četrtine vodili že z desetimi točkami razlike, po minuti odmora domačega selektorja Guyja Goodesa pa je Izrael ekspresno naredil delni izid 7:0 in ujel priključek s kapetanom Edom Murićem in soigralci.

Sekulić je na začetku drugega polčasa v igro poslal isto peterico (Samar, M. Lapornik, Murić, Mahkovic, Morgan) kot na začetku tekme, hitra trojka nasprotnika pa ni obetala dobrega nadaljevanja. A nato se je razigral kapetan Murić, ki je dosegel enajst zaporednih točk za Slovenijo. Ko jih je pet dodal še Samar, je prednost narasla na kar 15 točk. Izrael je bil v šoku, posledično pa zgrešil vrsto metov. Gostje so tako imeli priložnost, da še oplemenitijo prednost, a so jo zapravili. Ko so se gostitelji otresli težav, so hitro znova stopili prednost in se v odločilnih deset minut odpravili z zanosom ter prebujeno publiko. V pomembnih trenutkih, ko so se neizkušenim igralcem Slovenije začele tresti roke, je odgovornost prevzel najmlajši med njimi. Urban Klavžar, ki je vpisal prvi uradni nastop v izbrani vrsti, ob njem pa tudi Bine Prepelič in Leon Stergar, je dosegel nekaj pomembnih točk, se razdajal v obrambi in s prodori odpiral izraelsko obrambo. Sekulićevi izbranci so tako absorbirali izraelski nalet, se znova zbrali v napadu in prišli do izredno pomembnega uspeha.

Sekulić: Tako se igra za Slovenijo

»Za nami je pomembna tekma proti neugodni ekipi, ki igra čvrsto v obrambi in nas je s tem postavljala pred velike izzive v napadu. V prvi vrsti pohvale igralcem, ki so se resnično srčno borili in pokazali, kako se igra za državni dres. To je prava pot do svetovnega prvenstva. Pred nami je zdaj še tekma proti Nemčiji, na kateri bomo naredili vse, da pridemo do zmage in tudi teoretično potrdimo pot v Azijo,« je povedal zadovoljni selektor Aleksander Sekulić. Zmage je bil vesel tudi Žiga Samar, ki je 13 točkam dodal še šest asistenc in pet skokov. »Od prvega dne smo govorili, da lahko proti Izraelu do zmage pridemo le z veliko energije in dobro obrambo. To smo naredili in izpolnili zadani cilj.«

Kvalifikacije za SP, drugi del, 3. krog, drugi tekmi v skupini J: Estonija – Švedska 82:87, Nemčija – Finska 94:80, vrstni red: Nemčija 8-1, Finska 7-2, Slovenija 6-3, Švedska 4-5, Izrael 3-6, Estonija 2-7.