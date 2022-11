#portret Margareta II., danska kraljica, evropski monarh z najdaljšim stažem

Britanska princesa Elizabeta je imela 14 let, ko se je na Danskem rodila njena sestrična v tretjem kolenu, princesa Margareta. Ko je sedla na danski prestol, je bila Elizabeta II. na prestolu že dvajset let. Ko je 96-letna Elizabeta II. po rekordni več kot sedemdesetletni vladavini samo nekaj mesecev po praznovanju diamantnega jubileja septembra umrla, je morala 82-letna Margareta II., ki je tako postala evropski monarh z najdaljšim stažem, že drugič preložiti praznovanje zlatega jubileja, petdesetletnice vladavine. Prvič ga je preložila zaradi covidne pandemije, tretjič zato, ker se je septembra sama okužila s covidom. Danci, ki jim je med pandemijo kot stroga mati zabičala, naj se držijo doma, so ji za rojstni dan zapeli z balkonov.