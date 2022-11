En oddani glas šteje več kot tisoč besed na spletu

Petkovi protestniki so opozorili na pogoste in domnevno koordinirane pozive na družbenih omrežjih k neudeležbi na nedeljskih predsedniških volitvah oziroma oddaji neveljavnih glasovnic. Predčasno je sicer v torek, sredo in četrtek glasovalo skupno skoraj pet odstotkov volilcev.