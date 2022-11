Že prejšnji teden je Smith priznal krivdo v osmih od devetih točk obtožnice, vendar se o tem takrat ni smelo poročati, saj je deveto zavrnil. Tožilci so zdaj sporočili, da ne bodo zahtevali sojenja v zvezi z deveto točko obtožnice, s čimer so odpravili omejitve poročanja.

Pri preiskavi njegovih elektronskih naprav so sprva našli osnutek pisma iz maja 2020, v katerem je ruskemu diplomatu ponujal svoje storitve. Po tem pismu je bil Smith v stiku s Sergejem Čuhurovom, ruskim vojaškim atašejem v Berlinu, ki mu je posredoval informacije o različnih britanskih javnih uslužbencih.

Smith je med drugim zbiral obveščevalne podatke o delovanju veleposlaništva v Berlinu, kjer je delal osem let, in dostavil tudi nekaj gradiv z oznako tajno. Zaradi vohunjenja mu grozi do 14 let zaporne kazni.