»Svojo trgovinsko politiko dosledno usklajujemo z varstvom podnebja in v skladu s tem odstopamo od pogodbe o energetski listini,« je dejala državna sekretarka na nemškem ministrstvu za gospodarstvo Franziska Brantner. Odstop od pogodbe je označila za pomembno sporočilo konferenci o podnebnih spremembah COP27, ki trenutno poteka v Šarm el Šejku.

Odstop od pogodbe o energetski listini so že napovedale tudi nekatere druge države članice EU, kot so Poljska, Španija, Nizozemska in Francija. Italija je to že storila.

Pobudo za odstop od pogodbe o energetski listini je v četrtek sprejela tudi slovenska vlada.

Pogodba o energetski listini je namenjena zaščiti tujih naložb v državah podpisnicah, prek nje pa se rešujejo tudi spori med vlagatelji in državami gostiteljicami. Prek te pogodbe denimo v zvezi s postopki izdaje dovoljenj za črpanje plina v Petišovcih Slovenijo toži britanska družba Ascent Resources.

Kot so v četrtek pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, je pogodba skozi leta začela izgubljati na pomenu in danes so zaveze v njej preživete in zastarele. Da pogodba, ki je začela veljati leta 1998, ne služi več namenu, zaradi katerega je bila podpisana, je že konec oktobra opozoril tudi infrastrukturni minister Bojan Kumer. Poleg tega pa se vsi spori, ki se rešujejo prek te pogodbe, rešujejo mimo sodišč, je dejal.

Dokončno bo o odstopu od pogodbe odločil DZ.

Kljub odstopu pa bo Slovenija ohranila status opazovalke v okviru konference podpisnic energetske listine, saj si želi še naprej spremljati delovanje pogodbe.