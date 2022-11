Pogodbo sta s strani investitorja podpisala Barbara Soršak in Aleš Slapar, izvršna direktorja Uniturja, hčerinske družbe skupine Unior, ki upravlja s turističnimi zmogljivostmi v Zrečah in na Rogli.

Kot je pojasnila Soršak, bo nova šestsedežnica zamenjala obstoječi vlečnici Mašinžaga I in Mašinžaga II, ki sta bili postavljeni leta 1980. Vrednost subvencije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je osem milijonov evrov, celotna investicija pa je ocenjena na več kot 11 milijonov evrov.

»Gre za najsodobnejšo tehnologijo, ki bo izklopljiva in pokrita, vključevala bo tudi ogrevanje. S tem se prilagajamo pričakovanjem in željam gostov ter dvigujemo kakovost na področju zimskega turizma, ob tem pa pospešujemo razloge, zakaj na Roglo priti tudi izven smučarske sezone,« je dejala Soršak.

Park Mašinžaga vključuje tudi leteči tobogan, ki bo po mnenju predstavnikov Uniturja zelo izvirna dogodivščina, načrtujejo pa tudi dve novi progi za gorsko kolesarstvo, ki bosta prilagojeni družinam, ter gozdni izziv v neokrnjeni naravi smučarskega centra.

Gradbeno dovoljenje so že pridobili, glavnino del pa bodi izvajali po končani letošnji smučarski sezoni. Trenutno pridobivajo ponudbe ponudbe, hkrati pa upajo, da bo že letošnja sezona uspešna in bogata s snegom. Z deli bodo v skladu z načrti zaključili konec novembra prihodnje leto.

Naložba bo pomembna tudi za skupino Unior, ki je lastnik Uniturja. Kot je povedal predsednik uprave Darko Hrastnik, je turizem ena od pomembnejših panog znotraj skupine, zato zelo pozorno spremljajo njegovo poslovanje, saj gre tudi za odgovornost do lokalnega okolja. Pred časom so sicer poskušali najti kupca za turistično dejavnost in tudi zato ustanovili novo podjetje, a so postopek prekinili, Hrastnik pa pravi, da trenutno o novem poskusu prodaje ne razmišljajo.

Minister Han je sicer danes podpisal prvo od pogodb s smučarskimi centri v sklopu omenjenega razpisa za vlaganje v žičniško infrastrukturo, pri čemer je povedal, da večina ostalih še ni prejela gradbenega dovoljenja.

To po njegovih besedah lahko pomeni nekaj težav in ogroža razpoložljiva sredstva, zato namerava vse spodbuditi, da denar, ki jim ga je uspelo pridobiti, tudi zares počrpajo. »Iščemo pa tudi možnosti, če komu res ne bi uspelo priti do gradbenega dovoljenja pravočasno, da bi denar lahko prestavili v naslednje leto,« je še dodal minister.

Ministrstvo za gospodarstvo je letos na podlagi javnega razpisa podprlo deset projektov za nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča, za kar bo namenjenih 63,42 milijona evrov sofinanciranja. O Rogli gre za projekte na Kopah, Treh kraljih, Veliki planini, Voglu, Krvavcu, Golteh, Kranjski Gori, Mariborskem Pohorju in Cerknem.