Iz družbe FTX Group so sporočili, da so vložili predlog za stečajni postopek po poglavju 11 ter začeli »urejen postopek pregleda in unovčenja sredstev v korist vseh globalnih deležnikov«. Poglavje 11 je ameriški mehanizem, ki podjetju omogoča, da pod nadzorom sodišča prestrukturira svoje dolgove in hkrati nadaljuje poslovanje.

Bankmana-Frieda je na čelu družbe že zamenjal John J. Ray. Ta je v sporočilu za javnost ocenil, da bo stečajni postopek po poglavju 11 skupini omogočil, da oceni svoj položaj. »Zainteresirane strani morajo razumeti, da so se dogodki odvijali hitro in da je nova ekipa začela delati šele pred kratkim,« je opozoril.

Kriptovalute so se ta teden znašle pod udarom, potem ko se je največja platforma za kriptovalute Binance v torek dogovorila za prevzem konkurenta FTX.com, a le dan pozneje od prevzema odstopila. »Na začetku smo upali, da bomo lahko strankam FTX pomagali zagotoviti likvidnost, ampak težave presegajo naše zmožnosti,« je v sredo na družbenem omrežju Twitter zapisal Binance.

Ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried je v sredo, preden je Binance najavil umik od prevzema, vlagateljem povedal, da bo moralo podjetje, če ne dobi finančne injekcije, v stečaj. FTX se po njegovih besedah sooča z izpadom v višini osem milijard dolarjev in bi potreboval štiri milijarde dolarjev, da bi ostal plačilno sposoben.

Po poročanju tujih medijev naj bi FTX neustrezno ravnal s sredstvi strank. Trenutno je pod drobnogledom ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo, ministrstva za pravosodje in Zvezne komisije za trgovino, navaja Reuters.

Zaradi dogajanja okoli FTX so številne večje kriptovalute v tem tednu strmo padle. Tečaj bitcoina, s katerim se je pretekli petek trgovalo po tečaju 21.144 dolarjev, je danes okoli 16.40 znašal 16.847 dolarjev.

Moštvo Mercedes v formuli 1 je danes sporočilo, da je prekinilo sponzorsko pogodbo z družbo FTX in pred dirko za veliko nagrado Sao Paula ta konec tedna odstranilo logotipe tega podjetja s svojih dirkalnikov. Mercedes je pogodbo z družbo FTX, ki je sicer veljala za ključnega sponzorja pri Mercedesu, podpisal septembra 2021, navaja AFP.

Predstavnik moštva je ob tem pojasnil, da bodo pozorno spremljali razvoj situacije okoli družbe FTX.