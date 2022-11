Ustvarila sta namreč naslovnico kultne revije, ki jo krasita sama, ob njeni fotografiji pa je Drake med drugim na twitterju zapisal: »Hvala reviji Vogue in Anni Wintour za ljubezen in podporo pri tem zgodovinskem trenutku.« »Vse to je izmišljeno. Nihče nas ni prosil za uporabo imena Vogue, prav tako za vse skupaj ni vedela naša dolgoletna urednica Anna Wintour. Ničesar nismo odobrili,« so med drugim sporočili iz podjetja Conde Nast, pri katerem jih je ujezilo tudi to, da sta glasbenika v bistvu ponaredila celotno izdajo revije, ki so jo nato delili mimoidočim v več večjih ameriških mestih, skupaj s plakati, na katerih je bila upodobljena omenjena naslovnica revije. To je po njihovem mnenju ustvarilo zmedo med bralci revije. Zagovorniki obeh glasbenikov na obtožbe še niso odgovorili.