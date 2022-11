Princesa se je službenim dolžnostim odpovedala, ker »ni želela mešati poslovnega in zasebnega življenja«. »Kralj in kraljica sta hvaležna Marthi za delo, ki ga je opravljala v zadnjih nekaj desetletjih. Svojim dolžnostim je posvetila veliko pozornosti,« se sicer bere uradno sporočilo, poslano iz palače. Martha je izjavila, da se zaveda pomena znanosti, verjame pa tudi, da »obstajajo alternativne metode, ki dobro vplivajo na fizično in duševno zdravje, a niso vključene v znanstvene raziskave«. Hkrati verjame, da lahko akupunktura, kristali, naravna zdravila, joga, meditacija in terapevtski pogovor marsikomu pomagajo do boljšega življenja. Ob tem je še dodala, da se zaveda, da zaradi njenega kraljevega naziva mnogi pozorno spremljajo njene izjave in da mora biti zaradi tega še posebej previdna. Vendar se je odločila, da bo vse skupaj opustila zaradi alternativne medicine in svojega zaročenca. Norveška princesa Martha Louise se junija letos zaročila s Durekom Verrettom, v Los Angelesu delujočim »duhovnim vodjem in zdravilcem«, ki med svoje zvezdniške privržence prišteva Gwyneth Paltrow, Nino Dobrev in Jamesa Van Der Beeka. Sedeminštiridesetletni šaman je 50-letno princeso zaprosil z impresivnim smaragdnim zaročnim prstanom, ki ga je pol leta oblikoval z draguljarko Joy Sangalang Smith. Izbiro dragulja je pojasnil z besedami, da gre za simbol brezpogojne ljubezni, moči in odpornosti srca, pa tudi za poklon mami Marthe Louise, kraljici Sonji, veliki ljubiteljici smaragdov.