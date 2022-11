Olimpija se vrača ob Kamniško Bistrico, kjer jo po težko izbojevani zmagi proti Radomljam čaka še težja preizkušnja z Domžalami, ki so v državnem prvenstvu neporažene že šest tekem (po tri zmage in remiji) in v očitnem vzponu forme. Za nameček so za Domžalčane derbiji Ljubljanske kotline tekme leta, za katere so še posebej motivirani. Varovanci Simona Rožmana optimizem gradijo na dobri formi, s katero izstopata Hrvat Ivan Durdov, s sedmimi goli tretji strelec lige, in iz tekme v tekmo boljši Jošt Pišek, eden izmed predstavnikov mladega vala, ki so produkt domžalske nogometne šole. Dodana vrednost so uigrane akcije ob prekinitvah, zlasti ob kotih, s katerimi presenetijo tekmeca in dosegajo gole. Domžale še niso pozabile zadnje tekme v Stožicah, ko so vodile z 2:0, gol za 3:0 pa je bil razveljavljen po posredovanju VAR, nakar je Olimpiji uspel popoln preobrat do zmage s 3:2.

Olimpija na zadnjih tekmah ni navduševala, a je zmagovala. »Dogaja se, da nasprotniki po tekmah z nami povedo, da so odigrali najboljšo tekmo sezone. Kako uspešni smo, ni odvisno le od nas, saj nismo sami na zelenici, ampak vsak tekmec želi premagati Olimpijo, ki je na prvem mestu. Tekmeci so proti nam zelo motivirani in vedno dajo vse od sebe, kar zelo spoštujem in jim čestitam. Zelo si želim, da trenerji svoje ekipe na enak način pripravijo tudi za vse tekme proti preostalim nasprotnikom. Če bodo vsi vedno dali vse od sebe, bo to veliko pomenilo za razvoj slovenske lige,« je na tradicionalnem druženju z mediji, ki je trajalo več kot pol ure in je bilo na trenutke podobno že seminarju za trenerje, razmišljal Albert Riera.Svojo strokovnost vseskozi dokazuje, saj je Agustina Doffa iz ofenzivnega vezista preobrazil v vrhunskega obrambnega vezista, Svit Sešlar pa lahko igra na treh položajih v ekipi, kar mu je dvignilo samozavest in prineslo že šest golov.

Zaradi pokalne tekme z Ljutomerom je imela Olimpija le dva dni časa za pripravo na tekmo z Domžalami. »Vsem je znano, da želimo imeti čim več žogo v posesti in igrati na polovici tekmeca. Da bi preprečili igro Domžal na protinapade in dolge podaje, bomo morali kakovostno odigrati presing, saj bodo tako težje organizirale svojo igro,« je o taktiki spregovoril Riera. 40-letni Španec je poudaril, da v zadnjem tednu ni prišlo do poslabšanja odnosov z vodstvom kluba, ampak komunikacija poteka normalno, tudi o tem, ali bodo morda pozimi prodali enega igralca.

Drugi derbi kroga bo med druguvrščenim Celjem in tretjeuvrščenim Koprom. Glede na trenutno formo so v prednosti Celjani, ki so med tednom v pokalu izločili Muro. »Pokalni uspeh nam je dal zagon in okrepil samozavest. Z zmago bi se utrdili na drugem mestu in prednost povečali na pet točk,« napoveduje vezist Celja Denis Popović, ki je prepričan, da je ulovljiva tudi vodilna Olimpija. Trener Kopra Zoran Zeljković si je v sredo v živo ogledal pokalno tekmo Celja, na tribuno pa jutri ne bo smel predsednik kluba Ante Guberac. Zaradi žaljenja sodnika Mateja Juga po derbiju z Olimpijo v Ljubljani je bil kaznovan s tremi tekmami vstopa na stadion. Navijači Maribora so pred gostovanjem v Sežani najbolj nestrpni, ali bo nared Josip Iličić. Na pokalni tekmi s Krko je dobil udarec v stegensko mišico, zato ni treniral z ekipo, več bo znanega danes.

Spored 17. kroga, danes ob 13. uri: Bravo – Radomlje, ob 17.30: Domžale – Olimpija, jutri ob 13. uri: Tabor – Maribor, ob 15. uri: Celje – Koper, ob 17.30: Mura – Gorica.