Stroški interpelacij

Se da izračunati, kolikšen je povprečen strošek seje državnega zbora, ko razpravlja in odloča o interpelaciji ministrice/ministra? Pri tem bi kazalo oceniti tudi strošek televizijskega prenosa. Koliko TVS računa za objavo sekunde propagandnega programa, je znano. Verjetno to še g. Urbanija vedo. Ker TV to prenaša na svojem tretjem programu, bi bilo pošteno zaračunati te sekunde, kot jih sicer v najmanj gledanem programskem času. Recimo: pri predvajanju Panorame.