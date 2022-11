»Podnebna kriza zadeva varnost ljudi, gospodarsko varnost, okoljsko varnost, nacionalno varnost in samo življenje planeta,« je udeležencem konference v Egiptu dejal Biden.

Zagotovil je, da so ZDA na dobri poti, da uresničijo svojo zavezo, da do leta 2030 zmanjšajo emisije za 50 do 52 odstotkov glede na leto 2005. »Združene države bodo dosegle svoje cilje glede emisij,« je dejal in ob tem predstavil pomembnejšo zakonodajo, sprejeto v času njegovega predsedovanja, vključno z doslej največjo ameriško vladno naložbo v čisto energijo.

Predsednik ZDA, ki se v Šarm el Šejku mudi le nekaj ur, saj nato nadaljuje pot v Azijo, kjer se bo udeležil vrhov skupin Asean in G20, je v nagovoru pozval druge države, naj si bolj prizadevajo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da bi tako zajezili globalno segrevanje ozračja.

»Vsak narod mora okrepiti svoja prizadevanja. Na tem srečanju moramo obnoviti in povečati svoje podnebne ambicije,« je poudaril v 22-minutnem govoru, ki ga je po poročanju AFP na kratko prekinilo tuljenje neznanih ljudi v množici.

Krepitev ambicij je po besedah Bidna dolžnost in odgovornost svetovnih voditeljev. Države, ki lahko pomagajo, bi morale po njegovem mnenju pomagati državam v razvoju pri energetskem prehodu.

Ruska invazija na Ukrajino je dala nov zagon prizadevanjem za nadomestitev nafte in plina z obnovljivimi viri, je prepričan Biden. »Ruska vojna le še povečuje nujnost, da se svet znebi odvisnosti od fosilnih goriv,« je dejal.

Med vračanjem na letalo Air Force One so novinarji predsednika ZDA vprašali, kaj bi prepričalo njegove nasprotnike iz republikanske stranke, da bi se strinjali s financiranjem dragih podnebnih pobud. »Realnost,« je odgovoril Biden.

Med današnjim dogajanjem na COP27 je EU skupaj z ZDA, Japonsko, Kanado, Norveško, Singapurjem in Združenim kraljestvom podpisala skupno izjavo uvoznikov in izvoznikov energije o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov iz fosilnih goriv. Podpisniki so se zavzeli k takojšnjemu ukrepanju za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov povezanih s proizvodnjo in potrošnjo energije, so danes sporočili iz Evropske komisije.

Prizadevali si bodo za vzpostavitev mednarodnega trga za fosilno energijo, ki bo v največji možni meri zmanjšal sežiganje, emisije metana in ogljikovega dioksida v celotni verigi, hkrati pa si bodo prizadevali za postopno zmanjšanje porabe fosilnih goriv.

"Lani smo na konferenci COP26 skupaj z ZDA sprejeli globalno zavezo o metanu. Zdaj imamo v teh prizadevanjih že več kot 100 partnerjev. Danes smo ponosni, da lahko nadaljujemo s skupno izjavo uvoznikov in izvoznikov energije o zmanjšanju emisij metana pri pridobivanju in prevozu fosilnih goriv," je ob tem dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.