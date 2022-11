Martinova gos pretežno madžarskega porekla

Na današnji dan po ljudskem izročilu Svet' Martin nar'di iz mošta vin'. Nekoč poganski praznik, namenjen zahvali za dobro letino, danes pa imenitna priložnost za degustacijo mladega vina in uživanje ob polni mizi dobrot, na kateri ne smejo manjkati mlinci, rdeče zelje, pečena jabolka in martinova gos, ki jo slovenski potrošniki večinoma kupijo zamrznjeno in madžarskega porekla.