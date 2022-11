Zdaj že nekdanji vpisničarki na Specializiranem državnem tožilstvu očitajo, da je iz koristoljubnosti izdajala tajne podatke. Med drugim naj bi tajne podatke preko posrednikov posredovala osumljencem, predvsem tistim, zoper katere so bili odrejeni prikriti preiskovalni ukrepi. Zaupni podatki so tako prišli v roke tudi slovenski celici Kavaškega klana, med drugim tudi o tem, da se zoper člane Kavaškega klana v Sloveniji pripravljajo hišne preiskave.

Gončinova, sicer znana tudi iz zadeve Balkanski bojevnik, je sodišču povedala, da je v predkazenskem postopku v eni od zadev Kavaškega klana usmerjala delo policije. Ko se je izkazalo, da zaupni podatki v povezavi s tem uhajajo iz Specializiranega državnega tožilstva, pa je postala tudi tajna delavka policije pri preiskavi, kdo izdaja tajne podatke.

Kot je pripovedovala, je z obtoženo, ki je kot vpisničarka evidentirala pošto in vnašala podatke v računalniški sistem, sodelovala pri več zadevah tožilstva, tako sta postali tudi dobri sodelavki. Obtoženo je opisovala kot odlično delavko, ki je delala hitro, vestno in brez napak, ob čemer je obtožena Gončinovi zaupala tudi veliko osebnih stvari. Med drugim jo je obveščala o svojih dopustih, življenjskem slogu, ljubezenskih razmerjih, pa tudi o svoji najboljši prijateljici, za katero se je kasneje izkazalo, da je sestra Semirja Hajdarpašića, zoper katerega je policija izdala ukrep tajnega opazovanja. Po oceni Gončinove je življenjski slog obtožene presegal njen življenjski standard, obtožena je Gončinovi potožila tudi, da ima na tožilstvu prenizko plačo.

Ko so se maja 2020 pripravljale hišne preiskave v zadevi Kavaški klan, je Gončinova opazila, da se obtožena za omenjeno zadevo izredno zanima. Po njenih besedah so obtoženo zanimale "vsebinske stvari", brala je tudi članke o Kavaškem klanu. Nekaj dni pred hišnimi preiskavami, ki so bile načrtovane na soboto, pa je obtožena Gončinovi ponudila tudi, da je na dan preiskav pripravljena pomagati in opravljati nadurno delo, če bi bilo treba.

Gončinova je zatrdila, da je za načrtovane hišne preiskave v zadevi Kavaški klan vedel le ozek krog ljudi na tožilstvu, tudi obtožena. "Obtožena je za načrtovane hišne preiskave v zadevi Kavaški klan vedela najmanj dva tedna prej," je poudarila Gončinova. Na vprašanje sodnika, ali lahko oceni, kakšna škoda nastane, če pride do izdaje tajnih podatkov, pa je poudarila, da je ta škoda nepopravljiva. Vsi ukrepi policije so namreč padli v vodo, policiji tudi ni uspelo opraviti načrtovanih hišnih preiskav, saj osumljencev niso našli na hišnih naslovih.

Danes je pričal tudi tožilec Ivan Pridigar. Kot je dejal, pri delu obtožene sam ni zaznal nepravilnosti, so ga pa kasneje kriminalisti informirali, da je obtožena "nekaj fotografirala". O krtu, ki izdaja podatke, pa so izvedeli od enega od osumljencev, je med drugim povedal Pridigar.