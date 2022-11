Dragi precednik Borut,

mi tukaj v prvem razredu te imamo zelo radi. Pa moja stara mama Polda te ima tudi rada. Ona pravi, da si zelo fejst in da bi dosti raje videla tebe za zeta kot mojega očija, ki ni tako fejst, kot si ti. Moj oči je plešast, ti pa imaš zelo lepo frizuro. Moj oči je na obisku pri mami Poldi vedno zelo siten in godrnja. Pa pravi, da se mu mudi v službo. Ker on ima službo tudi v nedeljo popoldne. Sploh takrat, ko smo na kosilu pri mami Poldi. Ti imaš tudi tako službo, da si vedno v službi, je rekla mama Polda. Samo da ti zares delaš v dobro ljudi, je rekla, oči pa še v življenju ni naredil kaj koristnega. Pa še vedno se smeješ, je rekla.

Tine pravi, da te ima tudi zelo rad. Tine je moj najboljši prijatelj in sedi z mano v drugi klopi prvega razreda pri oknu. Tine pravi, da bo on, ko bo velik, tudi precednik. Pravi, da na precednike padajo vse punce. Sploh če jim rečeš, da so miške male. Tine je zadnjič rekel Lučki, da je miška mala, pa ga je klofnila, potem pa ga je še zatožila učiteljici, ta je pa rekla, da bo od Tineta starše poklicala v šolo, potem pa ne vem več, kaj se je zgodilo. Meni se ne zdi pošteno do Tineta. On bi bil samo rad tak, kot si ti, precednik Borut. A boš ti zdaj, ko ne boš več precednik in te bomo vsi pogrešali, vseeno lahko rekel očiju pa mami od Tineta, da Tine ni nič slabega mislil. Lepo prosim. Ker jaz imam tudi Tineta zelo rad. Lučka se pa itak skoz nekaj dere.

Tudi moj prijatelj Miha te ima zelo rad. On je že v drugem razredu, ampak se skupaj voziva z avtobusom v šolo. Miha ne mara šole, raje se vozi s kolesom. Miha je rekel, da bi bil tudi on rad enkrat precednik. On je rekel, da zato, ker bi lahko cele dneve poležaval na ograji od šole, če pa bi bilo lepo vreme, bi šel pa v obleki s supom se vozit po jezeru. Jaz sem mu rekel, da precednik ne poležava cele dneve, da je tako rekla mama Polda, pa da si ti zelo priden, ker rad podiraš smreke in pobiraš smeti, pa je rekel Tine, da on pa že ne bo podiral smrek, ko bo precednik. On se bo vozil z avtom, ki ima lučke na strehi. Meni je vseeno.

Tudi moj brat Nik te ima zelo rad. Najraje te je imel takrat, ko se je oči odločil, da bo tekel na maratonu, potem pa si ti pritekel na cilj pol ure pred njim ves nasmejan, oči pa je pritekel v cilj skupaj z enimi starimi ženskami, ki so imele vse enake majice, na katerih je pisalo, da so od enega društva za nekaj, kar sem pozabil, ampak je rekla mami, da pomeni, da imajo stare kosti. No, pa ni bil nasmejan. Je vrgel tiste superge v kanto za smeti. Mami mu je rekla, da si ga ti nascal za pol ure, Nik se je pa tako smejal zraven, da ga je še cel dan bolel trebuh. Meni je bilo pa samo to žal, ker te nisem videl. Vsi smo namreč ob progi gledali, kdaj bo pritekel oči, pol nam je bilo pa dolgčas in smo šli na sladoled, pa si po mojem prišel mimo ravno takrat.

Tudi moj sosed Anže te ima zelo rad. Anže trenira košarko in tudi rad navija za Luka Dončića in Gorana Dragića. Pravi, da ti najbolj znaš navijati in da imaš največjo zastavo in da si zelo močan, ko z njo mahaš, ko igrata Luka in Goran. Meni se zdi, da te bosta tudi Luka in Goran zelo pogrešala, ko ne boš več precednik. Kaj pa onadva pravita? Ziher ju poznaš, saj mama Polda pravi, da ti poznaš vse ljudi. Pa da te imajo vsi ljudje radi.

Vsi v 1. b razredu te bomo zelo pogrešali. Lepo se imej in še kakšno fotografijo kdaj objavi, da nam jo bo učiteljica pokazala. Ona nam jih stalno kaže in potem se vsi na glas smejemo in smo takoj dobre volje. Oh, da bi bili vsi precedniki taki.

Lepo te pozdravljam,

Jure, 1. b razred