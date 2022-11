Erling Haaland (Norveška) 170 milijonov evrov

Napadalec angleškega globalnega giganta Manchestra Cityja že nekaj časa zabija gole in podira različne rekorde. Trenutno najdražji nogometaš na svetu Erling Braut Haaland se je rodil leta 2000 v Leedsu očetu Alfiju, ki je takrat igral za tamkajšnji klub. Oče, ki je igral tudi za Nottingham Forrest in Manchester City, je 34-krat nastopil za norveško reprezentanco in jasno je, da je šel Erling po njegovih stopinjah. Tudi on je začel v lokalnem klubu Bryne, potem pa je prek Moldeja, Salzburga in Borussie iz Dortmunda prišel v City. Oče je za svetlo modre nastopil v treh letih na 38 tekmah in dal tri, mladi napadalec pa v treh mesecih na 12 tekmah kar 18 golov. Jasno, Haaland je z naskokom najboljši strelec najboljše lige na svetu, slabše pa mu je šlo z reprezentanco Norveške. Na 23 tekmah je sicer dosegel spoštljivih 21 golov, a se rdeče-belim Vikingom v tem obdobju ni uspelo uvrstiti na svetovno prvenstvo v Katarju. V skupini G so izgubili odločilni tekmi s Turčijo in Nizozemsko, hkrati pa so doma zgolj remizirali z Latvijo. Haaland je dosegel pet od 15 norveških golov.