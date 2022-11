#kolumna V imenu pravice

Molk. Naj vihar mine in se čim prej pozabi. Še en slovenski sodni primer, ki je posegel v življenje posameznika in ga skorajda uničil. In zopet je bilo potrebno Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, da ga je postavilo na ustrezno mesto. Tja, kot smo redki opozarjali že leta 2013 (ob izbruhu afere), kamor tudi sodi. Med nepoštena sojenja. Gre za primer svetovno priznanega slovenskega nevrokirurga dr. Vinka Dolenca, dobitnika mnogih priznanj, nazadnje oktobra letos nagrade za »izjemen doprinos k evropski nevrokirurgiji«, ki mu jo je podelilo Evropsko združenje nevrokirurških društev.