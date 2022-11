#intervju Zoran Predin: Danes imam v bunkerju več pesmi, kot v osemdesetih

Lačni Franz zaključujejo zadnjo koncertno turnejo. Prvega januarja 2023 bo zasedba ukinjena. Nehali so že enkrat prej, leta 1997, a je Zoran Predin, vokalist in vodja ansambla, leta 2014 pridobil nove člane in ansambel je zadnja leta spet deloval. V pogovoru z njim smo poskusili osvetliti pomen in značaj mariborske zasedbe.