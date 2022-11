Bla, bla, bla za skoraj 500 evrov na glavo

Prejšnjo nedeljo se je z uvodnim plenarnim zasedanjem v Šarm el Šejku začela 27. konferenca ZN o podnebnih spremembah (COP27). Prežemal jo je izjemno pereč duh, ki ga je takoj na začetku vnesel govor generalnega sekretarja Antonia Guterresa: »Izberite sodelovanje ali skupinski samomor.« Med sto desetimi svetovnimi voditelji, ki so se udeležili podnebnega vrha (žensk so našteli zgolj sedem), je bil tudi predsednik Borut Pahor. »V tem trenutku se srečujemo s hkratno energetsko in prehransko krizo,« je poudaril in se v imenu naše podalpske države znova zavezal podnebni nevtralnosti do leta 2050 ter obljubil prvi nacionalni podnebni zakon, ki naj bi omenjene cilje še dodatno spodbudil.