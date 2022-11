#intervju Ulrich Brand: Vsi živimo imperialni način življenja

Kako misliti svet v času, ko Indijci oblikujejo politiko vlade Združenega kraljestva? In to potem, ko je britanski imperij stoletja gospodoval nad Indijo? Ulrich Brand je dober naslovnik za to vprašanje. Pri založbi Oikos je pravkar izšel slovenski prevod knjige Imperialni način življenja, ki jo je napisal skupaj z Marcusom Wissenom. Ne raziskuje zgodovine imperijev, ampak »vsakdanje življenje in ekološko krizo kapitalizma«. Brand se akademsko ukvarja z globalizacijo in njenimi nenavadnimi potmi. Po predavateljski karieri v Berlinu, Buenos Airesu in Kasslu je postal vodja oddelka za politične študije dunajske univerze. Nekaj let je tam vodil magistrski program latinskoameriških študij. Najprej smo ga vprašali, kako to, da v Evropi na volitvah zmagujejo desničarji, v Braziliji pa je predsedniške volitve dobil vodja delavske stranke.