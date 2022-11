Kaj če Trump drugič zmaga?

Dvakrat do sedaj sem si na teh straneh postavil to vprašanje. Najprej jeseni 2016, ko je Trump premagal demokratko Hillary Clinton, in nato štiri leta pozneje, ko je izgubil proti Joeju Bidnu. Čeprav za ameriške predsedniške volitve velja, da o zmagovalcu odločajo gospodarske razmere v državi, je nobelovec Paul Krugman njegovo zmago na volitvah 2016 pripisal ne gospodarskim, temveč političnim okoliščinam, namreč problemu izgube ameriške identitete, ki naj bi jo Trump s sloganom Najprej Amerika poskušal vrniti ameriškim volilcem. Štiri leta pozneje ga je »pokopal« koronavirus, ki ga je vztrajno zanikal. V obeh primerih je šlo za obdobje, ki ga Antonio Gramschi imenuje politični interregnum, ko se stara ureditev poslavlja, nova pa še ni vzpostavljena. Torej za nevarni čas kriz in vojn, dodatno zabeljen s pandemijo covida in grozečimi naravnimi katastrofami, ki jih sprožajo podnebne spremembe. Pa vendar smo z vsem tem nekako živeli in preživeli. Kajti, kakor koli nenavadno se sliši za večino, živeli smo v relativnem miru in stabilnosti. Res da je Trump nekajkrat omenjal rdeči gumb v svojem jedrskem kovčku, pa mu nismo prav verjeli, da bi bil zmožen takšne neumnosti.