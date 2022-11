#intervju, Boris Bergant: Javni prostor so zlorabili za oddaje, ki nimajo ne repa ne glave.

Boris Bergant je televizijska legenda. Štirideset let je nepretrgoma delal na TV Slovenija kot novinar in urednik zunanjepolitične redakcije in dnevnoinformativnega programa, bil je tudi pomočnik direktorja TV in pomočnik generalnega direktorja RTV Slovenija.