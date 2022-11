Goran Vojnović: Napačna dilema

Pred kratkim je dolgoletni voditelj v nagovoru na kongresu stranke med drugim iskreno priznal, da ljudstvo ne more imeti hkrati učinkovite oblasti in številčne opozicije ter da se zato na vsakokratnih volitvah odločajo med enim in drugim. Predsednik singapurske vlade Lee Hsien Loong – na koga ste pa vi pomislili? – se ni prav nič šalil in je govoril z resnostjo, ki pritiče njegovi resni državi. Singapur namreč velja za azijsko Švico in je skrajno urejena, uspešna in učinkovita država, ki je bila dolga leta med ljudmi znana predvsem po svojih strogih predpisih in kaznih, denimo po tem, da je bila sposobna kaznovati celo ljudi, ki so na tla odmetavali žvečilne gumije. A najsi strogo zapovedani singapurski red še tako diši po diktaturi, je to demokratična država, v kateri je oblast izbrana na volitvah.