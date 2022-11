Za Goloba je pomembno, da ga ljudje osebno spoznajo in da začutijo njegov optimizem. Njegova naloga pa je, da ljudi prav s optimizmom tudi navdihne.

Meni tudi, da je treba letošnje super volilno leto, ki prinaša tudi tri referendume na pobudo SDS, zaključiti na pravi način. »Predsednik SDS Janez Janša se 30 let zelo trudi in je pokazal, kaj zna in je izčrpal svoje možnosti, zdaj je čas, da gre v pokoj in mu lahko rečemo, da je dovolj referendumov. Morda bo to celo razumel,« je dejal Golob.

Ocenil je, da je Celje pri marsičemu lahko nosilec razvoja za celo državo in je mesto s potencialom, treba je samo premakniti lokalno sceno.

Lesjak je povedal, da se je za župansko kandidaturo odločil, ker si želi Celje prebuditi iz večletne zaspanosti in mu povrniti staro slavo. Zavzema se za zdravo okolje in sanacijo Celjske kotline.

Poslanka v DZ Janja Sluga pa je spomnila, da zakon o sanaciji Celjske kotline ni bil sprejet. Meni tudi, da je treba Celje razglasiti za degradirano mesto in se med drugim lotiti tudi izgradnje vzhodne obvoznice, ki bi razbremenila Mariborsko cesto.

Za župana Celja kandidirajo še aktualni župan Bojan Šrot, neodvisni kandidat Matija Kovač, Primož Brvar iz SD in Sandi Sendelbah iz Liste Za Celje.