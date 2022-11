Jankovićevi štirje mandati skozi drobnogled razvoja mesta: Obsojeni na slab javni prevoz in predraga stanovanja

Bil je november 2006. Sredi meseca je danica Simšič Zoranu Jankoviću predala župansko verigo, ta pa je nagovoril mestni svet: »Večinsko podporo naši listi razumem kot zavezo k potrpežljivemu doseganju soglasja in ne kot skušnjavo k preglasovanju. Zadovoljen bom, če bomo ključne razvojne odločitve dosegali ne le sporazumno, ampak soglasno – in verjamem, da jih bomo, če se bomo le zavedali odgovornosti do naših volilcev.« Od takrat se je v Ljubljani ogromno spremenilo. Veliko na bolje, kaj tudi na slabše, predvsem pa je bilo na nekaterih pomembnih področjih glede na siceršnje ambiciozno vodenje mesta in veliko podporo ljudi v šestnajstih letih – storjenega premalo. V nadaljevanju smo ocenili napredek mesta na ključnih področjih v minulih mandatih župana Zorana Jankovića in izpostavili izzive, ki Ljubljano še čakajo.