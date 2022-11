Akcija čista nula, čista vest konec tedna v Ljubljani in na Čatežu

Akcija Čista nula, čista vest bo v soboto potekala v Ljubljani na Ljubljanski vinski poti in na Čatežu pri Trebnjem na prireditvi ob zaključku pohoda od Litije do Čateža. Moderatorji Zavoda Varna pot bodo preverjali alkoholiziranost in opozarjali na nezdružljivost uživanja alkohola z aktivnim vključevanjem v promet, so sporočili iz zavoda.