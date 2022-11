Sprva je s štipendijo, ki jo je prejel, hotel študirati gozdarstvo, a to je pomenilo, da bi delal daleč od doma, on pa se je želel vrniti. Hkrati se je navdušil za biologijo divjih živali, njegova prav posebna ljubezen pa so snežni leopardi. Ta divja žival živi v hribih, od koder prihaja Rinzin Lama, in je trdno zakoreninjena tudi v tamkajšnji religiji. S svojimi sotovariši v okoljevarstveni organizaciji Third Pole Conservancy pa sedaj ne popisuje le populacije snežnih leopardov, temveč skuša zajeti vso biotsko raznolikost, ki še obstaja v teh gorah. Povsem neokrnjena ni, kajti tudi tu prebivalci prihajajo v konflikt z divjimi zvermi, predvsem takrat, kadar te napadejo drobnico in druge živali, ki prebivalcem služijo za preživetje. Zato Rinzin Lama tesno sodeluje z lokalnim prebivalstvom in jih uči alternativ, kako zavarovati sebe in svoje živali pred divjimi zvermi, s tem pa tudi njih pred ljudmi.