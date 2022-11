Kapitan, ki danes največ časa preživi v Berlinu in zbira prostovoljne prispevke za to, da tisti, ki bežijo iz Libije in v neprimernih, prenatrpanih plovilih na morju zaidejo v stisko, ne ostanejo prepuščeni sami sebi. Vogel je kot mladenič sicer hotel študirati medicino, a so ga odvrnile debele knjige teorije, ki bi jih moral preštudirati. Zato je odšel na ladjo in po vrsti srečnih naključij ter zaključenem študiju navtike v Bremnu postal kapitan ter leta dolgo za Hapag Lloyd vozil kontejnerske ladje po vsem svetu. Nehuman odnos do beguncev ga je prvič pretresel že v sedemdesetih letih, ko so veliki ladijski prevozniki svojim ladjam zapovedali, naj se izogibajo obalam Vietnama, od koder je po morju med vojno in po njej bežalo na stotisoče beguncev. Več kot 200.000 jih je utonilo. Ko so začeli umirati v Sredozemlju, je kapitan dal odpoved pri Hapag Lloydu in se odločil, da bo tem ljudem pomagal. Od leta 2015 je organizacija, ki jo vodi, pred utopitvijo rešila že približno 34.631 ljudi, otrok, žensk in moških, ki so hoteli v Evropi najti mir, varnost in boljše življenje.