Kasneje je študirala na univerzi Columbia in postala cenjena psihoanalitičarka. Svetovala je številnim politikom, med drugim tudi nekdanji predsednici izraelske vlade Goldi Meir, pa tudi mnogim hollywoodskim zvezdam, kot sta bila Marilyn Monroe in Woody Allen. Na stara leta se je začela vračati v Avstrijo in od leta 2007 je sodelovala pri projektu Pismo k zvezdam, v katerem s pomočjo pričanj preživelih generacijam, ki niso doživele vojne, skušajo pojasniti, kako nepopisen zločin je bil holokavst in da se kaj takšnega nikdar več ne sme ponoviti. Letos je Freemanova sprejela tudi avstrijsko državljanstvo in pred nekaj dnevi je lahko stopila na zloglasni balkon Altan, s katerega je Hitler 15. marca 1938 nagovoril množico na Heldenplatzu in razglasil priključitev Avstrije tretjemu rajhu. Balkon sicer javnosti ni dostopen. Že to, da danes tam stoji, živa in zdrava, je njena zmaga nad Hitlerjem, je dejala 95-letna Freemanova kot tudi, da se je naučila svojo nekdanjo domovino, kljub hudi bolečini, ki ji jo je prizadejala, spet ljubiti. »Dežela so ljudje in če se spremenijo ljudje, se spremeni tudi dežela,« je prepričana.