Leta 2016 je ustanovila Green Generation Initiative (Pobuda zelene generacije), s pomočjo katere skuša mladim približati in razložiti okoljske probleme ter poiskati rešitve zanje. Zaradi njenih številnih aktivnosti jo štejejo med najvplivnejše mlade Afričane pri temah, ki zadevajo okoljske in podnebne spremembe. V dneh pred podnebnim vrhom v Šarm el Šejku je potovala po evropskih državah in v pogovorih tudi z mnogimi vplivnimi politiki skušala vzbuditi zanimanje in zavest o tem, kako veliko je trpljenje ljudi na njeni celini zaradi podnebnih sprememb. Na severu Kenije že pet sicer deževnih obdobij ni prineslo padavin. Večina ljudi na severu so živinorejci, Wathuti, ki je regijo nedavno sama obiskala, pravi, da je pogled na polja, na katerih leži dehidrirano govedo, grozljiv in da so ji zaradi žeje na rokah umirali kozji mladiči. »Ljudje nimajo denarja, nimajo hrane, materam presiha mleko za njihove dojenčke, deklice morajo prekiniti šolanje, ker zanj starši nimajo več denarja,« je povedala v nedavnem intervjuju za berlinski časopis Tagesspiegel, kjer je tudi ugotovila, da se ljudje v Evropi še ne zavedajo, kako resno je v resnici stanje.