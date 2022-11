Ema je že septembra odobrila posodobljeno cepivo proti covidu-19 omenjenega proizvajalca, ki deluje tako proti prvotnemu sevu novega koronavirusa kot tudi proti podrazličicama BA.4 in BA.5 različice omikron, agencija pa ga priporoča kot poživitveni odmerek za starejše od 12 let.

Priporočilo za uporabo cepiva mora podati še Evropska komisija, kar pa velja za formalnost, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Strokovnjaki pričakujejo s tem širšo zaščito pred različnimi različicami novega koronavirusa. Proizvajalci cepiva se pri tem sklicujejo na raziskave, ki so pokazale močan imunski odziv na podrazličici BA.4 in BA.5 pri ljudeh, starejših od 18 let, 30 dni po cepljenju. Prilagojeno cepivo se tudi dobro prenaša in je enako varno kot izvirno cepivo, so še navedli.